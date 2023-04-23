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18:24, 23 апреля 2023Мир

Заключенные сбежали из старейшей тюрьмы Кобар после нападения неизвестных

В Судане группа неизвестных напала на тюрьму Кобар, многие заключенные сбежали

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В Судане группа неизвестных напала на тюрьму Кобар в столице страны Хартуме. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, из старейшей тюрьмы удалось сбежать многим заключенным. Однако политзаключенные, в том числе свергнутый президент Судана Омар аль-Башир, остаются под стражей.

Отмечается, что ранее рядом с тюрьмой произошло столкновение армии и спецназа.

Конфликт между ВС Судана и спецназом начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести. Посол России Черновол заявил, что большинство россиян в Хартуме эвакуировали в посольство.

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Екатерина Власова
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