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06:25, 23 апреля 2023Мир

Застрявших в церкви в Хартуме россиян вызволить не удалось

Посол Черновол: попытки вызволить застрявших в церкви в Хартуме россиян пока безуспешны

Фото: @LOSTSHMI / Reuters

Попытки вызволить находящуюся в здании Нубийской митрополии в Хартуме россиянку с ребенком пока безуспешны, заявил посол России в Судане Андрей Черновол. Его слова приводит РИА Новости.

ْ«Что касается застрявшей в здании Нубийской митрополии в Хартуме с начала конфликта россиянки с ребенком, к сожалению, пока не удалось их оттуда забрать», — сообщил Черновол. По его словам, было предпринято множество попыток эвакуировать их из здания с обеих сторон линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, были эвакуированы в российское посольство в Судане.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести. 21 апреля Вооруженные силы Судана согласились на перемирие в священный для мусульман праздник Ураза-байрам.

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Марина Совина
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