В Кремле оценили возможность участия Путина в саммите БРИКС

Песков: Путина пригласили на саммит БРИКС, но решений по участию пока нет

Пока решение об участии президента России Владимира Путина в саммите лидеров БРИКС в августе 2023 года в ЮАР не принято, такую возможность будут обсуждать ближе к мероприятию. Об этом рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Ну, что называется, ближе к делу будут приниматься соответствующие решения. Но в любом случае Россия будет активно в этом участвовать», — рассказал Песков, оценивая возможность участия в саммите. Он добавил, что Москва считает БРИКС важным объединением, «актуальность которого постоянно повышается».

В начале апреля в африканской республике сообщали, что ожидают участия в саммите всех лидеров стран БРИКС. В то же время в Кремле еще не приняли решение об участии в мероприятии Путина. Вопросы о возможности президента поехать на саммит звучат в том числе на фоне сообщений о выдаче ареста. Международный уголовный суд в Гааге 17 марта заявил, что принял такое решение в отношении Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.