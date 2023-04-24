Додон назвал сценарий превращения Молдавии в банановую республику

Экс-глава Молдавии Додон: ориентация страны на Запад превратит ее в банановую республику

Ориентация Молдавии исключительно на Запад превратит ее в банановую республику. Такой сценарий назвал экс-президент страны Игорь Додон, передает РИА Новости.

«Молдавия должна иметь хорошие отношения с Востоком. Ориентация исключительно на Запад превратит ее в банановую республику, экономика которой полностью будет зависеть от грантов и кредитов», — сказал бывший глава страны.

Он также отметил, что сейчас Молдавия теряет свое производство и независимость, а экономическая безопасность уже утеряна. По его словам, республика становится аппендиксом западных структур.

Ранее стало известно, что Совет Европейского союза утвердил создание гражданской миссии по безопасности для Молдавии в противодействие гибридным и кибернетическим угрозам.