Додон назвал сценарий превращения Молдавии в банановую республику
Экс-глава Молдавии Додон: ориентация страны на Запад превратит ее в банановую республику
Ориентация Молдавии исключительно на Запад превратит ее в банановую республику. Такой сценарий назвал экс-президент страны Игорь Додон, передает РИА Новости.
«Молдавия должна иметь хорошие отношения с Востоком. Ориентация исключительно на Запад превратит ее в банановую республику, экономика которой полностью будет зависеть от грантов и кредитов», — сказал бывший глава страны.
Он также отметил, что сейчас Молдавия теряет свое производство и независимость, а экономическая безопасность уже утеряна. По его словам, республика становится аппендиксом западных структур.
Ранее стало известно, что Совет Европейского союза утвердил создание гражданской миссии по безопасности для Молдавии в противодействие гибридным и кибернетическим угрозам.