В Молдавии пожаловались на закупку российского газа «за бешеные деньги»

Додон заявил, что Молдавия всю зиму закупала газа РФ через посредников за бешеные деньги

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу «Россия 24» пожаловался, что страна всю зиму закупала российский газ через посредников по завышенным ценам, хотя власти заверяли, что не покупают топливо у «Газпрома», а приобретают через альтернативные источники.

«Но мы все понимаем, что это был тот же российский газ, который мы закупали через посредников и платили бешеные деньги за это», — подчеркнул политик.

Додон добавил, что при снижении цен на газ на международных рынках до 400-500 долларов за тысячу кубометров, Молдавия продолжала платить около одной тысячи долларов за аналогичный объем. Это привело к существенному росту тарифов внутри страны.

Экс-президент отметил, что и без того обнищавшему из-за некомпетентной политики населению пришлось платить высокие цены за энергоресурсы. По его словам, в государстве наблюдается глубокий кризис и утрата экономической безопасности.

Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что в настоящее время стоимость газа, поставляемого из России в республику, практически сравнялась с ценой, по которой страна закупает топливо в Европе. В связи с этим молдавское правительство захотело изменить условия поставок со стороны «Газпрома».

