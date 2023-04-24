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14:32, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

Известная ведущая оценила популярный иностранный курорт словами «как в Сочи»

Телеведущая Чехова словами «все вокруг говорят по-русски» описала впечатления от Дубая

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова заявила, что в Дубае многие люди говорят на русском языке. Обстановку в этом популярном у туристов иностранном городе она оценила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ведущая описала впечатления от Дубая словами «обстановочка, как в Сочи». «Все вокруг говорят по-русски, просто поголовно. Поэтому, если вы не очень хорошо знаете английский, можете смело приезжать в Дубай, здесь вы будете себя чувствовать, как будто вы и не выезжали из России», — добавила Чехова, говоря о курорте.

Кроме того, она отметила, что в Дубае очень солнечно, а также назвала город красивым.

Ранее Анфиса Чехова высказалась о возможности эмиграции в США, где проживает и работает ее партнер. Она заявила, что вряд ли переедет куда-либо в одиночку. Кроме того, ведущая подчеркнула, что ей комфортно в России.

Перед этим Чехова также рассказала о жизни в США. Ведущая назвала американцев очень отзывчивыми и общительными людьми.

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Олег Давыдов
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