Запад признал ответственность Киева за убийство Дугиной

WP: США и ЕС дали понять Зеленскому, что считают Киев ответственным за убийство Дугиной

Запад признал ответственность Киева за убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, пишет The Washington Post.

Официальные представители США и Европейского союза (ЕС) дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нападения за пределами ее территории зашли слишком далеко. Отмечается, что западные чиновники считают ответственными за преступление оперативников украинского правительства.

Кроме того, чиновники расценили нападение как провокационное и чреватое жестким ответом со стороны России.

Ранее сообщалось, что в Пролетарском районном суде Тулы процесс над подельниками предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной вступил в завершающую стадию — 25 апреля пройдут прения сторон по уголовному делу Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, обвиняемых в изготовлении поддельного документа.