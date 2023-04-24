Страны Балтии вызовут китайских дипломатов из-за слов посла КНР во Франции об их статусе

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии вызовут китайских диппредставителей в странах из-за слов посла КНР во Франции Лу Шае об их статусе. О решении стран Балтии сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, цитирует ТАСС.

«Три прибалтийских государства сегодня вызовут дипломатических представителей [КНР], послов, а в случае [Литвы] — временного поверенного в делах, чтобы они дали разъяснения, изменилась ли позиция Китая в отношении независимости [постсоветских стран]», — сказал он.

Как отмечает агентство, комментируя статус Крыма, Лу Шае заявил, что страны бывшего СССР не имеют «фактического статуса в рамках международного права, поскольку нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств». В результате 80 депутатов Европарламента направили письмо главе МИД Франции и призвали объявить посла персоной нон грата из-за его заявлений.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил пересмотреть данные о возможном иностранном вмешательстве в местные выборы, прошедшие в 2019 и 2021 годах, и поручил назначить специального следователя для проверки этих фактов. Утверждается, что в Пекине хотели видеть либеральное большинство в парламенте, так как консерваторы считаются недружественными КНР.