РИА Новости: взрыв, при котором погиб житель Крыма, произошел между Алуштой и Судаком

Появились подробности взрыва со смертельным исходом в Крыму — детали случившегося со ссылкой на источник в экстренных службах приводит РИА Новости.

По данным агентства, взрыв произошел в прибрежной зоне между городами Алушта и Судак около поселка Приветное. Уточняется, что мужчина мог подорваться на военном снаряде.

Источники агентства в экстренных службах предполагают, что взорвалась мина, однако не исключают, что снаряд мог относиться к периоду Великой Отечественной войны.

В конце марта жители Крыма сообщали о взрыве в районе поселка Гвардейское. Глава Крыма подтверждал факт уничтожения беспилотника, а его советник добавил, что дрон был сбит при помощи станции радиоэлектронной борьбы.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. А в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.