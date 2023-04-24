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20:04, 24 апреля 2023Силовые структуры

Российского бизнесмена осудили на девять лет за махинации с маткапиталом

В Новокузнецке бизнесмена осудили на 9 лет за махинации с маткапиталом на 15 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Новокузнецка приговорил к девяти годам лишения свободы 46-летнего бывшего генерального директора юридической фирмы за мошенничество с материнским капиталом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчина признан виновным по части 2-4 статьи 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ. Бизнесмен будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, фигурант искал владельцев сертификатов и уговаривал заключить с подконтрольными ему микрофинансовыми организациями договоры займа и фиктивные договоры купли-продажи недвижимого имущества. Затем аферист обналичивал деньги «клиентов» и обманным путем присваивал, возвращая потерпевшим лишь часть средств.

Пострадавших лишили права на меры господдержки в рамках программы материнского капитала. Кроме того, 12 женщин лишились прав на приобретенные в собственность жилые помещения. Общая сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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Российского бизнесмена осудили на девять лет за махинации с маткапиталом
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