Россиянина отдали под суд за производство 26 килограммов мефедрона

Суд рассмотрит дело организатора нарколаборатории в Щелково, у него изъяли 26 кг мефедрона

Мособлсуд рассмотрит уголовное дело 36-летнего москвича, обвиняемого в организации нарколаборатории по производству мефедрона в подмосковном Щелково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По делу утверждено обвинительное заключение. Мужчине вменяется незаконное производство и хранение наркотиков в особо крупном размере. Он содержится под стражей.

По версии следствия, москвич с соучастниками оборудовал нарколабораторию в арендованном жилом доме. Там они производили мефедрон на продажу. В мае 2022 года деятельность лаборатории пресекли сотрудники правоохранительных органов. Оттуда они изъяли больше 29 килограммов мефедрона и прекурсоры.

Уголовное дело в отношении сообщников москвича выделено в отдельное производство.