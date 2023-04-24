Силовые структуры
Россиянина отдали под суд за производство 26 килограммов мефедрона
Суд рассмотрит дело организатора нарколаборатории в Щелково, у него изъяли 26 кг мефедрона
Мособлсуд рассмотрит уголовное дело 36-летнего москвича, обвиняемого в организации нарколаборатории по производству мефедрона в подмосковном Щелково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По делу утверждено обвинительное заключение. Мужчине вменяется незаконное производство и хранение наркотиков в особо крупном размере. Он содержится под стражей.
По версии следствия, москвич с соучастниками оборудовал нарколабораторию в арендованном жилом доме. Там они производили мефедрон на продажу. В мае 2022 года деятельность лаборатории пресекли сотрудники правоохранительных органов. Оттуда они изъяли больше 29 килограммов мефедрона и прекурсоры.
Уголовное дело в отношении сообщников москвича выделено в отдельное производство.