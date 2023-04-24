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18:48, 24 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина отдали под суд за производство 26 килограммов мефедрона

Суд рассмотрит дело организатора нарколаборатории в Щелково, у него изъяли 26 кг мефедрона

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мособлсуд рассмотрит уголовное дело 36-летнего москвича, обвиняемого в организации нарколаборатории по производству мефедрона в подмосковном Щелково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По делу утверждено обвинительное заключение. Мужчине вменяется незаконное производство и хранение наркотиков в особо крупном размере. Он содержится под стражей.

По версии следствия, москвич с соучастниками оборудовал нарколабораторию в арендованном жилом доме. Там они производили мефедрон на продажу. В мае 2022 года деятельность лаборатории пресекли сотрудники правоохранительных органов. Оттуда они изъяли больше 29 килограммов мефедрона и прекурсоры.

Уголовное дело в отношении сообщников москвича выделено в отдельное производство.

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Любовь Ширижик
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