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10:24, 24 апреля 2023Силовые структуры

В России отдали под суд пять иностранных наемников за боевые действия на Украине

В России начнется суд над пятью иностранными наемниками за боевые действия на стороне ВСУ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд начнет слушания по уголовному делу пяти иностранных граждан за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Материалы дела поступили, они находятся у судьи на ознакомлении, дата заседания пока не назначена.

Под суд отдали трех граждан Великобритании Джо Хардинга, Дилана Хилла и Эндрю Хилла, Векослава Пребега из Хорватии и шведского подданного Матиаса Густавссона, уточняет «Интерфакс». Они были взяты в плен на территории Донецкой и Луганской народных республик. Им вменяется наемничество и участие в боевых действиях на Украине.

Свою вину они в суде не признают.

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Любовь Ширижик
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