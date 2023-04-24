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09:58, 24 апреля 2023Силовые структуры

В российском аэропорту собака заметила микроволновку с килограммами наркотиков

В Петербурге задержали пытавшегося отправить микроволновку с наркотиками мужчину

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге была обнаружена микроволновка, начиненная наркотиками. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, заметить запрещенный груз удалось служебной собаке. Кинологи решили вскрыть отправление, и выяснилось, что внутри микроволновой печи лежали два свертка с метилэфедроном. Всего было изъято два килограмма наркотиков.

Вскоре правоохранители поймали отправителя. Им оказался 20-летний мужчина. Он хотел отправить запрещенную посылку в Норильск. Его удалось задержать в гостинице. Отмечается, что фигурант раскрыл личность получателя микроволновки.

Решается вопрос о возбуждении дела.

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Екатерина Власова
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