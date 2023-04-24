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17:46, 24 апреля 2023Силовые структуры

Похищенный раритетный палаш за 8,5 миллиона рублей показали на видео

Прокуратура показала на видео похищенный раритетный палаш стоимостью 8,5 миллиона рублей

В Москве суд поместил под домашний арест 59-летнего мужчину, похитившего палаш, изготовленный в Италии в начале XX века. Видео с раритетным орудием «Ленте.ру» показала официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

На кадрах виден сам палаш и ножны.

По данным ведомства, в октябре 2017 года фигурант с подельниками договорились с продавцом о покупке оружия. Однако мужчина не передал деньги владельцу палаша и забрал предмет. «Согласно заключению экспертизы, палаш в ножнах относится к культурным ценностям, имеющим особое значение», — объясняет Нефедова. Его стоимость составляет 8,5 миллиона рублей.

Найти похищенное удалось в 2022 году, когда к владельцу ценности обратились третьи лица с предложением купить палаш в ножнах.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 164 («Хищение предметов, имеющих особую историческую или культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Фамилия обвиняемого в преступлении — Адамов, рассказал источник «Ленты.ру». Он свою вину не признает.

Екатерина Власова
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