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12:20, 24 апреля 2023Культура

Умер худрук театра «Кремлевский балет» Андрей Петров

Основатель и худрук театра «Кремлевский балет» Андрей Петров скончался на 78-м году жизни
Андрей Петров

Андрей Петров. Фото: Александр Макаров / РИА Новости

На 78-м году жизни скончался основатель и художественный руководитель театра «Кремлевский балет», народный артист России Андрей Петров. Об этом сообщается в группе культурного учреждения во «ВКонтакте».

«Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства», — говорится в заявлении представителей театра.

О причинах смерти Петрова не сообщается.

Андрей Петров родился 27 декабря 1945 года. До 1986-го танцор являлся участником труппы Большого театра, а спустя четыре года занял должности художественного руководителя и главного балетмейстера театра «Кремлевский балет».

В период с 1993 по 2001 год артист являлся генеральным директором Государственного Кремлевского дворца, а также режиссером-постановщиком концертных программ учреждения.

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Анастасия Астахова
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Умер худрук театра «Кремлевский балет» Андрей Петров
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