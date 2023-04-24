Стало известно о военных учениях Польши
Польша провела военные учения, где отработала пресечение захвата порта Щецин на северо-западе страны. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина, его цитирует РИА Новости.
По данным СВР, учения организовали в конце марта под названием «Даглезия». Целью учений называлась отработка действий в случае нападения с западного направления, в том числе на город и морской порт Щецин.
«Оборона осуществляется силами трех бригад ВС Польши в районе населенного пункта Таново — Паргово. Ставится основная задача сдержать натиск противника. В случае успешного продвижения его войск предусмотрены меры по ограничению мобильности наступающих сил. Речь идет об установке инженерных заграждений, включая минирование, а также разрушении мостов», — говорится в сообщении СВР.
Ранее эксперты издания Financial Times предполагали, что Польша может столкнуться с определенными сложностями в реализации своего плана увеличить расходы на вооружение, о котором власти объявили на фоне событий на Украине.
Среди стран, входящих в состав Североатлантического альянса, Польша занимает третье место по доле расходов на оборону по отношению к объему валового внутреннего продукта (ВВП). В этом году Варшава хочет повысить эти показатели до отметки в четыре процента ВВП, что вдвое превышает целевой показатель НАТО.