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11:11, 24 апреля 2023Мир

Стало известно о военных учениях Польши

Глава СВР Нарышкин сообщил о военных учениях Польши с пресечением захвата порта Щецин

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша провела военные учения, где отработала пресечение захвата порта Щецин на северо-западе страны. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина, его цитирует РИА Новости.

По данным СВР, учения организовали в конце марта под названием «Даглезия». Целью учений называлась отработка действий в случае нападения с западного направления, в том числе на город и морской порт Щецин.

«Оборона осуществляется силами трех бригад ВС Польши в районе населенного пункта Таново — Паргово. Ставится основная задача сдержать натиск противника. В случае успешного продвижения его войск предусмотрены меры по ограничению мобильности наступающих сил. Речь идет об установке инженерных заграждений, включая минирование, а также разрушении мостов», — говорится в сообщении СВР.

Ранее эксперты издания Financial Times предполагали, что Польша может столкнуться с определенными сложностями в реализации своего плана увеличить расходы на вооружение, о котором власти объявили на фоне событий на Украине.

Среди стран, входящих в состав Североатлантического альянса, Польша занимает третье место по доле расходов на оборону по отношению к объему валового внутреннего продукта (ВВП). В этом году Варшава хочет повысить эти показатели до отметки в четыре процента ВВП, что вдвое превышает целевой показатель НАТО.

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Варвара Кошечкина
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