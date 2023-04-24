Новая детско-взрослая поликлиника открылась в Москве

Вице-мэр Ракова: на западе Москвы открылась новая детско-взрослая поликлиника

На западе Москвы открылась новая детско-взрослая поликлиника, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Пятиэтажное здание оснащено современным оборудованием и работает по новому московскому стандарту поликлиник.

Мы продолжаем масштабное обновление амбулаторного звена. Сегодня для жителей района Солнцево открылась новая детско-взрослая поликлиника. Теперь получать медпомощь здесь будут 43 тысячи пациентов — 36 тысяч взрослых и 7 тысяч детей и подростков. Это уже десятая поликлиника, построенная по новому московскому стандарту, которую мы открыли для москвичей. Продолжается и программа капремонта, которая охватит почти половину всех поликлиник города. Она выполнена уже на 40 процентов Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

В новом здании по адресу ул. Юлиана Семенова, 2 заработали новые филиалы городской поликлиники № 212 и детской городской поликлиники № 132. Общая площадь пятиэтажного здания с цокольным этажом — больше 10 тысяч квадратных метров.

В поликлинике установлено самое современное диагностическое оборудование: во взрослом блоке установлены диагностический цифровой комплекс для рентгенографии и томографии, маммограф, флюорограф, УЗИ экспертного класса, электрокардиографы, в детском отделении — УЗИ сканеры, электрокардиографы, аппарат для исследования функции внешнего дыхания. Кабинеты врачей-специалистов оснащены офтальмологическим, оториноларингологическим, хирургическим, физиотерапевтическим и другим современным оборудованием. Пациенты могут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому.

Входы во взрослый и детский блоки расположены отдельно, чтобы исключить пересечение потоков пациентов. Во взрослом блоке будут принимать терапевт, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, уролог, физиотерапевт. В детском — педиатр, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, физиотерапевт, врач функциональной диагностики, а также врач ультразвуковой диагностики.

В соответствии с новым московским стандартом в поликлинике на нижних этажах разместили кабинеты часто посещаемых специалистов, кабинеты забора анализов, а также кабинеты дежурных врачей. Менее востребованные и административные кабинеты расположены на верхних этажах.

Для пациентов на каждом этаже обустроены зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами и мягкими диванами. Для врачей и медсестер предусмотрены уютные комнаты отдыха, а кабинеты оснащены эргономичной мебелью для комфортной работы.

В детском блоке также есть игровые зоны, где пациенты могут провести время перед визитом к врачу. Для маломобильных пациентов организована безбарьерноая среда, а понятная и доступная навигация по поликлинике упрощает поиск нужных кабинетов, отметили в соцблоке правительства Москвы. На территории поликлиники проложили удобные дорожки, установили лавочки, урны и навигационные стелы, а также высадили деревья и кустарники, оборудовали детскую игровую площадку.

Поликлиника построена на средства Адресной инвестиционной программы города Москвы по новому московскому стандарту. Он подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, установку новейшего оборудования, удобную навигацию, создание комфортных мест ожидания приема врачей, а также единый стандарт набора специалистов.

