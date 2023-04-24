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09:05, 24 апреля 2023Мир

Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании в примерочной

WSJ: Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании в примерочной в 1990-х годах

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывшего президента США Дональда Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании девушки в примерочной в 1990-х годах, пишет The Wall Street Journal.

Уточняется, что политика обвинила в изнасиловании колумнистка Джейн Кэрролл. Дело рассмотрит федеральный суд присяжных в Нью-Йорке, а в качестве свидетелей вызовут двух других женщин, также обвинявших экс-президента.

При этом неизвестно, будет ли Трамп присутствовать на каком-либо из заседаний. Его адвокаты заявили, что он хотел бы присутствовать, однако это создаст сложности с логистикой и безопасностью в городе. По словам политика, этой встречи не было, а колумнистка выдумала ее для пиара.

По утверждению Кэрролл, инцидент произошел в раздевалке магазина Bergdorf Goodman на Манхэттене «в конце 1995 года или в начале 1996-го».

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Анастасия Заикина
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