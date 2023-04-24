Девушкам назвали три признака несерьезного отношения со стороны мужчин

Дейтинг-эксперт назвал признание мужчин в любви до отношений ложными надеждами для женщин

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас (Jacob Lucas) опубликовал в TikTok ролик, в котором назвал девушкам три признака несерьезного отношения со стороны мужчин.

«Раскрою три признака того, что мужчина дает ложные надежды на отношения», — начал ролик дейтинг-эксперт. В первую очередь он предупредил, что парень не намерен вступать в отношения, если в течение трех месяцев утверждает, что пока не готов к этому. «Если бы вы действительно ему нравились, он бы не упустил возможности быть с вами», — отметил Лукас.

Еще одним признаком того, что мужчина несерьезно относится к женщине, эксперт назвал признания в любви до отношений. «Если он говорит, что любит вас, но не берет на себя обязательства перед вами, то он просто хочет вселить в вас ложные надежды», — объяснил специалист.

Кроме того, по словам эксперта, мужчины, которые несерьезно относятся к женщинам, говорят им: «Сейчас неподходящее время для меня, чтобы вступать в отношения», — заключил Лукас.

Ранее эксперт по отношениям Джейкоб Лукас назвал девушкам пять признаков нездорового союза. В этот список он включил в том числе ситуации, когда мужчина воспринимает девушку как мать, а не как партнера.

