ФСБ выявила незаконно торговавшую оружием в российском регионе ОПГ

В Ярославской области ФСБ выявила незаконно торговавшую оружием ОПГ из пяти человек

В Ярославской области сотрудники ФСБ выявили организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась незаконной продажей огнестрельного оружия и патронов. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Было установлено, что четверо местных жителей и житель Ивановской области покупали основные части оружия и охолощенные макеты, которые переделывали в боевые аналоги. В ходе обысков силовики изъяли у фигурантов более 3,5 тысячи патронов различного калибра, четыре автомата, пистолет-пулемет, карабин с приспособлением для бесшумной стрельбы, восемь пистолетов и револьверов, девять охотничьих карабинов и ружей, самодельное стреляющее устройство, семь приспособлений для бесшумной стрельбы, а также три килограмма пороха.

По факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия») и части 2 статьи 223 («Изготовление основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.