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16:24, 24 апреля 2023Моя страна

На Урале запустят ретропоезда ко Дню Победы

В регионах Урала запустят ретропоезда ко Дню Победы

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

По маршруту, который будет проходить через несколько регионов Урала, запустят ретропоезда ко Дню Победы. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Там уточнили, что по маршруту будут курсировать два состава с раритетными паровозами ЛВ-123, ЛВ-355 и Л-3111. Поезда пройдут по территории Пермского края, Тюменской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. На их пути будет предусмотрено 50 остановок.

«"Эшелон Победы" — это демонстрация подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в одном из вагонов также будет организована стендовая музейная выставка, а в другом — фотогалерея участников войны.

Курсировать ретропоезда будут с 29 апреля по 23 мая.

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Варвара Кошечкина
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