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18:51, 24 апреля 2023Моя страна

Фотовыставка о Самурском нацпарке пройдет в Дербенте

В Дербенте пройдет фотовыставка «Заповедные мотивы Самура»

Фото: Mihail Siergiejevicz / Shutterstock / Fotodom

В дагестанском Дербенте откроется фотовыставка «Заповедные мотивы Самура», посвященная природе Самурского национального парка. Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция будет открыта с 25 апреля по 12 мая. «Удивительные пейзажи, диковинные животные и эндемичные виды растений, которые возможно увидеть лишь на территории национального парка "Самурский", представлены в работах профессиональных фотографов дикой природы, сотрудников особо охраняемых природных территорий и натуралистов», — говорится в сообщении.

Всего на выставке представят порядка 40 фоторабот, позволяющих посетителям познакомиться с такими редкими представителями фауны, как султанка и кавказский улар, полюбоваться высочайшими горными вершинами Дагестана и единственным сохранившимся в России субтропическим лиановым лесом.

В день открытия для посетителей организуют экскурсию по выставке, викторину и квест.

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Варвара Кошечкина
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