В российском регионе сторонники АУЕ запланировали переворот в СИЗО

В Карачаево-Черкесии семь сторонников АУЕ собирались устроить переворот в местном СИЗО

В Карачаево-Черкесии накрыли банду АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России), собиравшуюся устроить переворот в местном СИЗО. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, семь сторонников ячейки передавали знакомым заключенным деньги и телефоны. Делали они это с помощью беспилотников.

Фигуранты собирались вместе и придумывали план, как установить власть заключенных над сотрудниками изолятора. Подельники решили для начала взять на себя вину за недавние преступления, чтобы попасть в СИЗО. Затем по плану у них был бунт. Сейчас в отношении задержанных возбуждено дело по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Отмечается, что фигуранты причастны ко множеству краж и вымогательств по всей России.