Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:27, 24 апреля 2023Из жизни

Женщина придумала способ зарабатывать деньги на храпе возлюбленного

Мексиканка придумала способ зарабатывать на записях храпа возлюбленного

Пользовательница TIkTok @koana из Мексики придумала способ зарабатывать деньги на храпе возлюбленного, заливая запись издаваемых им звуков на Spotify. Об этом она рассказала в своем аккаунте.

26-летняя Ана Мальфер и ее 33-летний возлюбленный Луис начали жить вместе год назад. С тех пор женщина страдает от бессонных ночей из-за громкого храпа мужчины. Луис не мог поверить, что храпит невыносимо громко. Чтобы доказать, насколько его храп мешает ей спать, мексиканка стала записывать издаваемые им звуки на диктофон.

Материалы по теме:
«Сегодня лучший день в моей жизни!» Как жизнерадостные сотрудники ритуальных услуг подались в блогеры и покорили TikTok
«Сегодня лучший день в моей жизни!»Как жизнерадостные сотрудники ритуальных услуг подались в блогеры и покорили TikTok
22 декабря 2021
«Это приносит много боли» Как парень зарабатывает миллионы на том, что спит в прямом эфире и предлагает побить его током
«Это приносит много боли»Как парень зарабатывает миллионы на том, что спит в прямом эфире и предлагает побить его током
13 июля 2022

Когда парень услышал аудиозаписи, ему это показалось смешным, и они решили загрузить их на Spotify. Ана обратилась к своим друзьям-музыкантам, которые помогли ей опубликовать аудиозаписи на платформе.

С тех пор аккаунт под названием Snoring Machine набрал более 15,3 тысячи ежемесячных слушателей. Самая популярная композиция называется «Легкий храп». За это время женщина смогла заработать на храпе Луиса 32 доллара (2,6 тысячи рублей). В числе слушателей — жители Мексики, США и даже Японии.

Женщина опубликовала свою историю в TikTok, и многие пользователи стали интересоваться, как им сделать то же самое со своими храпящими партнерами.

Ранее сообщалось, что американский эксперт по сну Нарван Амини предложил несколько простых, но эффективных способов для борьбы с храпом. Страдающим от храпа он советует прибегнуть к миофункциональной терапии, которая развивает мышцы гортани.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Стало известно предполагаемое направление контрнаступления ВСУ
Китай подарил России образец лунного грунта
Обвиняемая в теракте Трепова выразила сожаление из-за произошедшего
Киево-Печерскую лавру захотели превратить в лечебницу для военных
Российские айтишники заработали на уходе с рынка иностранных конкурентов
В ДНР заявили о продвижении российский сил в Артемовске
ФСБ задержала сотрудника ЧОП за намерение воевать на стороне Украины
Умер худрук театра «Кремлевский балет» Андрей Петров
Назван соперник младшего брата Емельяненко в дебютном бою в ММА
В Госдуме высказались о введении дополнительного налога для иноагентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.