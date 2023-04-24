Силовики изъяли у россиянки 31 килограмм марихуаны

В Нововоронеже задержали 58-летнюю женщину с 31 килограммом марихуаны

В Нововоронеже полицейские задержали 58-летнюю женщину, хранившую наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, фигурантку поймали, когда она продавала марихуану 37-летнему мужчине. Затем силовики нашли на ее складе пять алюминиевых фляг по 40 литров и четыре пластиковые емкости по 10 литров с запрещенным веществом. Всего у россиянки изъяли 31 килограмм марихуаны.

Отмечается, что женщина признала вину. Она рассказала, что стала заниматься криминальным бизнесом из-за недостатка денег. «"Дурман-траву" женщина сбывала из рук в руки, при этом на встречи с собой брала граненый стакан, которым отмеряла вес продаваемого товара», — поделились в пресс-службе. Стоил такой стакан с марихуаной четыре тысячи рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.