Стало известно о боях за железной дорогой в Артемовске

РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за железной дорогой около многоэтажек Артемовска

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвинулись в западной части Артемовска и ведут бои за железной дорогой в районе многоэтажек и мединститута. Об этом стало известно РИА Новости.

«Три дня назад зашли за "железку" на девятиэтажку, зачистили и сейчас двигаемся на запад», — сказал боец ЧВК. По его словам, впереди находятся крайние девятиэтажки, оставшиеся в западной части города.

Военный добавил, что на этих территориях Артемовска сохранилось мало зданий, которые можно использовать в качестве укрытий. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимают выгодные высоты в многоэтажных домах, отметил военнослужащий ЧВК «Вагнер». «Поэтому стараемся по-быстрому заходить в многоэтажки», — констатировал он.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские силы продвинулись на западе и северо-западе Артемовска. Как он утверждает, вагнеровцы подошли к достаточно сложному участку — к кварталу высоток, где ВСУ организовали оборону. Пушилин добавил, что ситуация в городе остается очень напряженной.

