Стало известно об участии почти 70 французских наемников в боях на Украине

Le Monde: около 70 французов могут участвовать в боях на Украине, 10 наемников погибли

Вероятно, 10 французских граждан погибли в ходе боевых действий на Украине, будучи наемниками, пишет французская газета Le Monde.

Кроме того, от 60 до 70 французов участвуют в боях на Украине сейчас, указывает газета со ссылкой на неназванные источники. Поток тех, кто хотел бы участвовать в боевых действиях на стороне Киева, в последние месяцы иссяк, добавили в Le Monde.

«Нас очень мало французов, которые борются здесь за свободу Украины и Европы. Признаюсь, я разочарован», — рассказал один из наемников по имени Пьер в разговоре с изданием. Комментируя мотивацию других наемников, Пьер отметил: в боях многие ищут «приключений и адреналина».

МИД Франции наряду с другими государствами обращался к гражданам республики с призывом воздержаться от поездок на Украину. Тем не менее, в рядах Вооруженных сил Украины действуют в том числе и иностранные наемники, но их точная численность неизвестна.