Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:51, 25 апреля 2023Россия

21-летнюю россиянку убило током в ванне

21-летняя жительница Красноярского края погибла в ванне от удара током

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

21-летнюю жительницу Дивногорска убило током в ванне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Девушка принимала ванну с мобильным телефоном. Когда аппарат стал разряжаться, она взяла в руки подключенное к сети зарядное устройство и дотронулась до конца провода. Ее тут же ударило током.

Лежавшее в ванне тело девушки обнаружили родственники. СК России начал проверку по факту гибели россиянки и назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

В начале апреля житель Москвы умер в ванне из-за привычки читать с телефона. Тело мужчины пролежало в ванне несколько часов перед тем, как его обнаружила жена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Кабмин отозвал проект по повышению налогов для работающих из-за границы россиян
45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике
Новым директором Русского музея стала экс-замминистра культуры Алла Манилова
Десятки строений загорелись в российских поселках
Доктор Мясников развеял популярный миф о пользе супа
На Украине представили план усиления санкций против России
Глава S7 Group заявил о непростой ситуации с запчастями для самолетов
Байден объявил о намерении переизбраться на пост президента США
Трамп предсказал начало третьей мировой из-за выдвижения Байдена на выборы
Объемам экспорта нефтепродуктов из России предрекли снижение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.