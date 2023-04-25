Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:30, 25 апреля 2023Силовые структуры

Готовившего убийство Дугиной участника украинской ДРГ объявили в розыск

Готовившего убийство Дугиной участника ДРГ Украины объявили в розыск и заочно арестовали

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Басманный суд Москвы объявил в международный розыск и заочно арестовал участника украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Богдана Цыганенко, который готовил убийство Дарьи Дугиной. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Интерфакс».

Цыганенко заочно обвинили в преступлении по пунктам «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом по мотивам ненависти»). Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев лишения свободы с момента экстрадиции на территорию России либо задержания на территории РФ.

20 августа 2022 года в районе поселка Большие Вяземы Московской области был взорван автомобиль Дугиной. Журналистка погибла на месте. Исполнительницей преступления ФСБ назвала гражданку Украины Наталью Вовк. Цыганенко, по данным силовиков, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами. За день до совершения убийства Дугиной Цыганенко уехал из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал собравшегося на новый срок Байдена «отчаянным дедом»
Глава МВД Молдавии прокомментировала запрет на въезд в Россию
В российском городе жители более 50 улиц остались без воды из-за непогоды
Мошенники использовали телефонную базу из 15 тысяч номеров для отъема денег
Названо имя следующего соперника Фьюри
Бербок проигнорировала приглашение Лаврова прийти на заседание Совбеза ООН
Готовившего убийство Дугиной участника украинской ДРГ объявили в розыск
Украинская разведка высказалась об атаке на Черноморский флот
В сети удивились количеству украденных за день товаров в популярном магазине США
Илон Маск предрек отказ мира от доллара при его использовании в санкциях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.