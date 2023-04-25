Готовившего убийство Дугиной участника украинской ДРГ объявили в розыск

Готовившего убийство Дугиной участника ДРГ Украины объявили в розыск и заочно арестовали

Басманный суд Москвы объявил в международный розыск и заочно арестовал участника украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Богдана Цыганенко, который готовил убийство Дарьи Дугиной. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Интерфакс».

Цыганенко заочно обвинили в преступлении по пунктам «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом по мотивам ненависти»). Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев лишения свободы с момента экстрадиции на территорию России либо задержания на территории РФ.

20 августа 2022 года в районе поселка Большие Вяземы Московской области был взорван автомобиль Дугиной. Журналистка погибла на месте. Исполнительницей преступления ФСБ назвала гражданку Украины Наталью Вовк. Цыганенко, по данным силовиков, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами. За день до совершения убийства Дугиной Цыганенко уехал из России.