В ЕС усилят контроль над YouTube и TikTok

Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 25 августа усилит контроль над 19 интернет-платформами

Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 25 августа усилит контроль над 19 крупными интернет-платформами и поисковыми системами. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о площадках с как минимум 45 миллионами пользователями, посещающими их ежемесячно. В список попали в том числе Google, Bing, YouTube, Twitter, Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), App Store, TikTok, Snapchat и Wikipedia.

Платформы и поисковые системы будут обязаны блокировать незаконный контент, нанимать контент-модераторов для каждого языка в ЕС, отчитываться перед Евросоюзом о борьбе с опасной информацией, и не только. У компаний есть четыре месяца на то, чтобы привести свою политику в соответствии всем правилам.

Уточняется, что меры в отношении 19 интернет-компаний относятся к закону о цифровых услугах (The Digital Services Act, DSA). Он включает ряд правил для всех вебсайтов, однако для платформ с большой аудиторией решили создать дополнительные правила.