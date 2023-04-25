Молодого россиянина поймали за контрабанду военной продукции

В Крыму 22-летний парень занимался контрабандой военной экипировки и попал под следствие

В Крыму 22-летний парень занимался контрабандой военной продукции и попал под следствие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, молодой человек отправлял посылки по почте под видом гражданской продукции. Россиянина поймали после того, как он отправил в Японию две посылки с бронепанелями для общевойскового бронежилета.

Отмечается, что в доме и гараже фигуранта провели обыски. Силовики изъяли у него защитные противоосколочные очки, наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения и другую военную экипировку. Все это молодой «предприниматель» собирался отправить за границу.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о контрабанде иного вооружения. Россиянину грозит до семи лет колонии.