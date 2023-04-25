Россиянин несколько часов с особой жестокостью убивал сожительницу

В Марий Эл мужчина прижигал утюгом, пытал оголенными проводами, а затем убил сожительницу

В Марий Эл завершено расследование уголовного дела 37-летнего местного жителя, обвиняемого в особо жестоком убийстве сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 10 августа 2022 года в квартире сожительницы в Йошкар-Ола. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения из ревности угрожал убийством в присутствии общей малолетней дочери. Он выстрелил в пол из травматического пистолета, а затем на протяжении нескольких часов жестоко избивал сожительницу. Она получила 118 ударов руками и ногами по различным частям тела, ее били головой об пол, прижигали утюгом и пытали оголенными электрическими проводами. В результате она умерла от поражения техническим электричеством.