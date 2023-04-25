Умер звезда «Чисто английского убийства»

Скончался британский актер, звезда сериала «Чисто английское убийство» Дэйл Микс

Скончался британский актер театра, кино и телевидения Дэйл Микс. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что звезда сериала «Чисто английское убийства» умер в госпитале города Саут-Шилдс от сердечной недостаточности. Артисту было 47 лет.

«Ужасно тяжело. Родственник и лучший друг. Покойся с миром, Дэйл Микс. Стало меньше поводов для смеха, ведь теперь шуткой нельзя поделиться с тобой», — заявили близкие Микса.

Дэйл Микс был также известен широкому зрителю по ролям в таких проектах, как «Эммердейл», «Катастрофа», «Донор», «Биение сердца», «Охота на Рауля Мота» и других. Он также играл в театре.

Ранее сообщалось, что российский актер, известный по сериалу «Реальные пацаны», Василий Масалитин скончался во время проведения хирургической операции в одной из больниц на востоке Москвы. Артист ушел из жизни в возрасте 32 лет.