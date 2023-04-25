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14:09, 25 апреля 2023Силовые структуры

Навального попросили ограничить в сроках ознакомления с новым делом

СКР просит суд ограничить Навального в сроках ознакомления с новым уголовным делом

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета России (СКР) об ограничении срока ознакомления с материалами нового уголовного дела Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ведомство просит ограничить фигуранта и его адвокатов в ознакомлении с делом до 5 мая. Слушания по ходатайству назначены на 26 апреля. Навальный будет участвовать в заседании по видеосвязи из колонии.

Лефортовский суд Москвы 22 марта 2022 года приговорил его к девяти годам лишения свободы за мошенничество и оскорбление суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам.

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Любовь Ширижик
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