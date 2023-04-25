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10:16, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

В России предложили обложить НДФЛ блогеров на YouTube и в Instagram

Минфин предложил обложить НДФЛ доходы из России блогеров, работающих за рубежом

Фото: Julian Lozano / Unsplash

Минфин предложил обложить НДФЛ доходы из России блогеров, работающих за рубежом и пользующихся иностранными площадками, в том числе такими как YouTube и Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник и близкого к правительству собеседника.

Уточняется, что 24 апреля правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, подготовленные Минфином. Министерство сочло нужным облагать подоходным налогом в России доходы от деятельности, при которой используются российские домены, сетевые адреса или серверы.

При этом необходимо соблюдение хотя бы одного из трех условий. «Если физлицо было налоговым резидентом России (то есть исполнитель находился в стране больше половины года) или если доходы получены на счет в российском банке, или источник выплаты (заказчик) — это российская организация или индивидуальный предприниматель», — уточняет издание.

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С доходов блогеров, которые получают средства из России, но работают из-за рубежа и на иностранных площадках, также будет удержан НДФЛ, заявили изданию собеседники. Отмечается, что этот принцип уже содержится в текущей версии законопроекта, но в дальнейшем его сформулируют более четко.

В 2021 году Минцифры предлагало обязать иностранные интернет-платформы уплачивать в бюджет НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в них. Такое положение содержалось в плане развития отрасли информационных технологий в стране. Предполагалось, что мера коснется таких площадок, как Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), YouTube, Instagram, Twitter и TikTok.

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Маргарита Щигарева
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