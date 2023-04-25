Россияне рассказали о влиянии одежды на карьеру

«Зарплата.ру»: 67 процентов россиян считают, что одежда влияет на карьеру

Большинство (67 процентов) россиян считает, что одежда влияет на карьеру. Об этом они рассказали в рамках недавнего опроса сервиса «Зарплата.ру». Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру». О том, что одежда не оказывает никакого влияния на работу и карьеру, говорили только 3 процента респондентов.

Среди тех, кто уверен в важности внешнего вида, больше половины (52 процента) считают, что одежда повышает авторитетность или компетентность в глазах коллег, клиентов и начальства. Каждый пятый (21 процент) уверен, что удобство одежды влияет на производительность, а 17 процентов ответили, что красивый внешний вид повышает настроение, что находит отражение в рабочих результатах. Каждый десятый участник опроса уверен, что определенная одежда, например униформа или рабочий костюм, настраивает на рабочий лад и помогает сосредоточиться.

Кроме того, выяснилось, что большинство россиян покупают новую одежду для работы раз в полгода (32 процента), 31 процент — раз в 1-2 месяца. Раз в месяц гардероб обновляют 22 процента респондентов, раз в год — 15 процентов.

Опрос проводился с 17 по 24 апреля среди 1875 россиян в возрасте 25-55 лет.

