Синоптик рассказал о погоде на майские праздники

Синоптик Тишковец спрогнозировал прохладную погоду на майские праздники

Делать детальные прогнозы о погоде на майские праздники пока преждевременно, обратил внимание ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Однако уже понятно, что они не будут теплыми, сказал он в беседе с «Лентой.ру».

«Майские праздники будут прохладными и не очень комфортными, даже с вероятностью смешанной фазы осадков 5 или 6 числа», — поделился специалист.

Ранее стало известно, что в России на 8 процентов подорожал «шашлычный набор», в который входят мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг.

Специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин сообщил, что лето 2023 может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил факторы, от которых будет зависеть погода в летний период на территории Центральной России.

