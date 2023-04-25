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17:12, 25 апреля 2023Экономика

BMW отзовет тысячи автомобилей в России

Росстандарт: BMW отзывает 4736 автомобилей в России из-за проблем с подушкой безопасности

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская дочерняя компания BMW отзывает 4736 автомобилей в стране из-за возможных проблем с подушкой безопасности водителя. Об этом предупреждает Росстандарт.

Речь идет о ряде моделей бренда, выпущенных в период с января 2015 года по январь 2016-го. В частности, под отзыв попадают машины BMW 1 (серия F20), M2 COUPE (серия F87), M4 Coupe (серия F82), X5 M (серия F85), X6 (серия F16) и другие.

В ведомстве указали, что на попавших в список автомобилях в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя. При срабатывании подушки безопасности газогенератор может взорваться, и его металлические детали могут нанести водителю травмы.

На всех автомобилях будет выполнена замена подушки безопасности. Компания свяжется с владельцами машин, подпадающих под отзыв, по телефону или путем рассылки писем. Владельцы также могут самостоятельно выяснить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код машины с прилагаемым ведомством перечнем или воспользоваться интерактивным поиском на сайте Росстандарта.

Немецкий автоконцерн BMW ушел с российского рынка в марте 2022 года на фоне начала спецоперации на Украине. Компания больше не производит автомобили в стране и не поставляет машины на местный рынок.

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Мария Грушко
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