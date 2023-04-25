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13:30, 25 апреля 2023Экономика

В Москве откроется 25 ресторанов сети Rostic’s

«Известия»: в ближайшее время в Москве откроется 25 ресторанов сети Rostic’s

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallokpress.com

В Москве в ближайшее время откроется 25 фирменных ресторанов быстрого питания сети Rostic’s. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на генерального директора компании «Юнирест», которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяну Шаманскую.

По ее словам, также 15 точек заработают в Ханты-Мансийске. После рестораны запустят в других регионах страны. По словам Шаманской, переход в новый бренд позволит вернуться к активному росту. Также она уточнила, что Компания планирует в полном объеме сохранить инвестиции, которые были направлены на развитие сети ранее. Однако сумма не раскрывается.

«Мы продолжаем работать с прежними поставщиками. 99 процентов поставщиков — отечественные, все поставщики сохранили партнерство с новым брендом», — добавила операционный директор Rostic’s Ольга Елисеева.

Ранее стало известно, что вечером 25 апреля в центре Москвы должно состояться торжественное открытие флагманского ресторана.

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Платон Щукин
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