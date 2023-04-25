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15:52, 25 апреля 2023Экономика

Глава S7 Group заявил о непростой ситуации с запчастями для самолетов

Глава S7 Group Куделькин: ситуация с запчастями для самолетов непростая

Фото: Sergei Sokolnikov / Shutterstock / Fotodom

Гендиректор S7 Group, владеющей российской авиакомпанией S7, Дмитрий Куделькин заявил, что ситуация запчастями для самолетов сложилась непростая. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы не назвал сложностями (ситуацию с запчастями — прим. "Ленты.ру"), я бы сказал, что задачи есть, они непростые», — ответил он на вопрос журналистов о том, испытывает ли перевозчик сложности с запчастями для самолетов. Куделькин добавил, что в группе компаний S7 работает около трех тысяч инженеров и авиационных техников, и они «знают свое дело».

Авиакомпания S7 намерена по итогам года увеличить пассажиропоток на два-три процента по сравнению с 2022-ым. В Новосибирске в связи с открытием нового терминала в аэропорту «Толмачево» ожидается рост более чем на 10 процентов. Куделькин подчеркнул, что холдинг S7 Group рассчитывает на положительный финансовый результат работы «в любых условиях».

Парк российских авиакомпаний большей частью состоит из лайнеров западных производителей, которые после начала военных действий на Украине полностью отказались от сотрудничества, в том числе в вопросе поставок деталей. Из-за этого отечественные перевозчики вынуждены либо искать способ получить оригинальные комплектующие, например, с помощью параллельного импорта, либо использовать аналоги.

В марте сообщалось, что операторы самолетов Superjet100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 из США, которые теперь не поставляются из-за санкций. 

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Софья Ермакова
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