Сбер разработал AI-решение для создания заголовков

Сбер и SberDevices разработали AI-решение на основе ИИ для создания заголовков

Сбер и SberDevices (ООО «СалютДевайсы») разработали AI-решение на основе искусственного интеллекта (ИИ) для создания заголовков, сообщается в предоставленном «Ленте.ру» пресс-релизе.

В его основу легла модель NeONKA, используемая в сервисе GigaChat. Редакторам предлагается множество вариантов заголовка для одного и того же текста, среди которых выбирается наиболее удачный. При этом попадут в него только те данные, которые использованы в материале.

Редакция «Ленты.ру» протестировала решение первой. «Мы рады делиться своей экспертизой с представителями креативной индустрии для быстрого и качественного создания ярких инфоповодов. Именно синергия знаний и навыков команд SberDevices, Управления исследований и инноваций и Sber AI позволила в кратчайшие сроки создать такой продукт», — рассказал главный редактор издания, директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров.

Ранее аналитики Rambler&Co опросили более 150 тысяч читателей, выяснив их отношение к применению ML-моделей для создания контента. Выяснилось, что 25 процентов респондентов доверили бы языковым моделям писать заголовки вместо авторов, 23 процента — объяснительные материалы и карточки с инструкциями, 16 процентов — новости спорта.

10 апреля сообщалось, что нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера стала самым быстрорастущим сервисом в мире, достигнув двух миллионов уникальных пользователей за шесть дней. По данным разработчиков, российской нейросети потребовалось четыре дня, чтобы достичь отметки в миллион уникальных пользователей. ChatGPT от OpenAI потребовалось на это больше времени.