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20:33, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

Миллионы пользователей присоединились к российской платформе

Количество аккаунтов на платформе VK Play достигло отметки в 16,5 миллиона

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Площадка для любителей игр VK Play поделилась статистикой работы за год, из которой следует, что количество зарегистрированных аккаунтов достигло отметки в 16,5 миллиона. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

На конец первого квартала 2023 года ежемесячная активная аудитория платформы превысила 13 миллионов пользователей. После того как VK Play Live вышла из бета-тестирования в конце ноября, к ней присоединилось более 20 тысяч стримеров, за все время было «настримлено» почти миллион часов.

«За год на VK Play прошло почти 2000 турниров по популярным киберспортивным дисциплинам, в которых приняло участие более 600 тысяч человек», — сказано в сообщении.

В честь дня рождения платформы VK Play 25 апреля запускает беспроигрышный розыгрыш подарков на странице акции: пользователи получат гарантированные призы, среди которых ключи, скидки до 80 процентов на популярные игры и уникальные ачивки. Вращать кубик и получать бонусы можно будет до 10 мая.

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Варвара Кошечкина
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