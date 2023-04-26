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13:08, 26 апреля 2023Мир

В России рассказали о прогрессе в принятии решения по зерновой сделке

Постпред России в Женеве Гатилов: Москва еще не приняла решение по зерновой сделке

Фото: Umit Bektas / Reuters

Постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва еще не приняла решения по будущему зерновой сделки. Сам дипломат допустил, что ее могут и продлить, и приостановить, пишет РИА Новости.

«Действия Украины в одесском порту угрожают продлению зерновой сделки после 18 мая, но Россия еще не приняла никаких решений», — отметил Гатилов, поясняя, почему прогресса в принятии решения о продлении сделки пока нет.

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Виктория Кондратьева
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