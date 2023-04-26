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14:42, 26 апреля 2023Мир

В Русский дом на Кипре бросили коктейли Молотова

Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание Русского дома на Кипре, оно загорелось

Здание Российского центра науки и культуры в Никосии (Русского дома) — столице Кипра — загорелось, после того как, по сообщению очевидцев, неизвестные бросили в него коктейли Молотова. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас огонь потушен, работает полиция. Все оцеплено», — заявила директор центра Алина Радченко.

Кадры, на которых запечатлено горящее здание, публикует Telegram-канал SHOT.

Виктория Кондратьева
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В Русский дом на Кипре бросили коктейли Молотова
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