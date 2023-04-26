В Турции назвали США настоящей целью в борьбе с терроризмом

Глава МВД Турции Сойлу: Анкара в борьбе с терроризмом на самом деле борется с США

Анкара в борьбе с терроризмом и, в частности, с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, на самом деле борется с США. Об этом сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в эфире турецкого телеканала Ulusal TV.

«Мы не боремся с РПК, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство», — сказал Сойлу.

С 2018 года Анкара неоднократно проводила военные операции на территории Сирии и Ирака, целью которых было заявлено уничтожение Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией, а также борьба с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).