Малышева перечислила снижающие риск деменции привычки

Малышева и Гандельман: отказ от курения и спиртного снижает риск деменции на 90 процентов

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман перечислили привычки, которые снижают риск развития деменции. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали, что ведение здорового образа жизни снижает вероятность возникновения заболевания на 90 процентов. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Научные исследования показали, что соблюдение здорового образа жизни значительно снижает риск развития деменции, в том числе болезни Альцгеймера, отметили врачи.

«Правильное питание, регулярная физическая нагрузка средней или высокой интенсивности, участие в социальной активности — общение с друзьями и семьей, умственная активность — чтение, работа на компьютере, отказ от вредных привычек — курения и употребления спиртных напитков», — заявил Гандельман.

По словам Малышевой, эти привычки на 90 процентов снижают риск деменции у людей, которые имеют предрасположенность к недугу. «Мы можем сами воздействовать на активность генов», — пояснила доктор.

Ранее Гандельман предупредил, что у людей с сахарным диабетом риски развития деменции в пожилом возрасте выше, чем у тех, у кого такого диагноза нет. В связи с этим он посоветовал пациентам, болеющим диабетом, тщательно следить за уровнем сахара в крови.