Блогерша назвала безвкусицей одежду трех известных брендов

Блогерша Амира Бессетт назвала безвкусицей одежду брендов Balenciaga и Louis Vuitton

Модная блогерша Амира Бессетт из Великобритании назвала безвкусицей одежду трех известных брендов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 300 тысяч подписчиков.

Так, по мнению инфлюэнсерши, элегантным девушкам следует отказаться от покупки изделий американской марки Michael Kors, которые она призвала заменить на продукцию компании Ralph Lauren. В то же время автор ролика порекомендовала не приобретать наряды французского модного дома Louis Vuitton.

В завершение британка указала, что тем, кто желает выглядеть стильно, необходимо исключить из гардероба вещи бренда Balenciaga.

Ранее живущая в Нью-Йорке британо-ирландская актриса, телеведущая и стилистка Доун Анна Уильямсон вычислила лишнюю одежду в женском гардеробе. Специалистка внесла в список верхнюю одежду без рукавов. Также Уильямсон назвала неуместными изделия «летнего» фасона, выполненные из «зимних» тканей.