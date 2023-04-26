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14:21, 26 апреля 2023Ценности

Блогерша назвала безвкусицей одежду трех известных брендов

Блогерша Амира Бессетт назвала безвкусицей одежду брендов Balenciaga и Louis Vuitton

Кадр: @amira.bessette

Модная блогерша Амира Бессетт из Великобритании назвала безвкусицей одежду трех известных брендов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 300 тысяч подписчиков.

Так, по мнению инфлюэнсерши, элегантным девушкам следует отказаться от покупки изделий американской марки Michael Kors, которые она призвала заменить на продукцию компании Ralph Lauren. В то же время автор ролика порекомендовала не приобретать наряды французского модного дома Louis Vuitton.

В завершение британка указала, что тем, кто желает выглядеть стильно, необходимо исключить из гардероба вещи бренда Balenciaga.

Ранее живущая в Нью-Йорке британо-ирландская актриса, телеведущая и стилистка Доун Анна Уильямсон вычислила лишнюю одежду в женском гардеробе. Специалистка внесла в список верхнюю одежду без рукавов. Также Уильямсон назвала неуместными изделия «летнего» фасона, выполненные из «зимних» тканей.

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Алина Гостева
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