Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:24, 26 апреля 2023Экономика

Акции First Republic Bank обрушились

Акции First Republic Bank обрушились из-за оттока депозитов до 104,4 миллиарда долларов

Фото: Mike Segar / Reuters

Акции американского банка First Republic Bank за первые несколько минут после открытия биржи обрушились более чем на 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Торги приостанавливались, но после их возобновления ценные бумаги продолжили дешеветь. По состоянию на 18:10 по московскому времени они упали на 23,7 процента — до 6,18 доллара за штуку. Падение идет второй день и связано с новостями об оттоке депозитов.

Во вторник, 25 апреля, банк сообщил об оттоке депозитов на 40,8 процента за первые три месяца года (до 104,47 миллиарда долларов). В четвертом квартале прошлого года они составляли 176,43 миллиарда долларов.

В конце 2022 года банк занимал 14-е место в США по объемам активов. На фоне краха двух американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank клиенты массово стали забирать средства из First Republic, а агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги банка до уровней спекулятивной категории.

Позднее банк сообщил, что укрепил финансовую позицию за счет дополнительной ликвидности, полученной от ФРС и JPMorgan Chase, и располагает ресурсами в объеме более чем 70 миллиардов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Актриса Ольга Кабо высказалась о поездке в Баку
В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки
Названы топ-3 главных направления для отдыха летом у россиян
Женщина назвала самой большой ошибкой в жизни популярную бьюти-процедуру
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
На Украине оценили эффективность предстоящего контрнаступления
Мужчина решил поохотиться на птиц и случайно застрелил семимесячного сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.