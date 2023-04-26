Акции First Republic Bank обрушились из-за оттока депозитов до 104,4 миллиарда долларов

Акции американского банка First Republic Bank за первые несколько минут после открытия биржи обрушились более чем на 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Торги приостанавливались, но после их возобновления ценные бумаги продолжили дешеветь. По состоянию на 18:10 по московскому времени они упали на 23,7 процента — до 6,18 доллара за штуку. Падение идет второй день и связано с новостями об оттоке депозитов.

Во вторник, 25 апреля, банк сообщил об оттоке депозитов на 40,8 процента за первые три месяца года (до 104,47 миллиарда долларов). В четвертом квартале прошлого года они составляли 176,43 миллиарда долларов.

В конце 2022 года банк занимал 14-е место в США по объемам активов. На фоне краха двух американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank клиенты массово стали забирать средства из First Republic, а агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги банка до уровней спекулятивной категории.

Позднее банк сообщил, что укрепил финансовую позицию за счет дополнительной ликвидности, полученной от ФРС и JPMorgan Chase, и располагает ресурсами в объеме более чем 70 миллиардов долларов.