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11:13, 26 апреля 2023Ценности

Майли Сайрус сменила имидж

Певица Майли Сайрус вернулась к темному цвету волос и восхитила поклонников

Фото: Stefanie Keenan / Getty Images

Американская певица Майли Сайрус появилась на публике и показала новый имидж. Соответствующие фото размещены на портале Page Six.

30-летняя поп-исполнительница посетила премию Daily Front Row Fashion Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Знаменитость сменила окрашивание, вернувшись к темному цвету волос, который она носила в 2012 году. На опубликованных кадрах видно, что актриса вышла в свет в черном платье Versace с корсетным верхом в сочетании с оперными перчатками.

Пользователи сети восхитились изменениями во внешности кумира, о чем написали в многочисленных постах в Twitter. «Майли вернулась в свою лучшую эру», «Красотка», «Как же я ее люблю», «Брюнеткой ей гораздо лучше», «Вау, старая Майли!» — отмечали поклонники.

В августе модель Эмили Ратаковски также изменила имидж после расставания с мужем, продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Журналисты обратили внимание на фотографию в соцсети 31-летней манекенщицы, на которой она запечатлена с новой прической в черном мини-платье. Отмечалось, что ранее героиня материала предпочитала носить волосы чуть ниже плеч, однако в настоящее время нарастила длинные пряди до пояса.

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Майя Пономаренко
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