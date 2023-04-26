Дизайнеры из регионов представят коллекции на маркетах Московской недели моды

Бренды ZA_ZA, MADJ и COME AMO представят коллекции на маркетах Московской недели моды

Дизайнеры из разных регионов России представят свои коллекции на маркетах Московской недели моды, которые пройдут с 28 по 30 апреля в торговых центрах столицы. Среди них оказались бренды из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Омска, Выборга и Мурманска. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, организаторы события предложили гостям обратить внимание на марку ZA_ZA, которая основана модельером Александром Корякиным из Санкт-Петербурга. В линейку бренда вошли платья с объемным декором и костюмные комплекты из натуральных тканей на лето. В то же время омский бренд Марины Маджугиной MADJ покажет базовую одежду на каждый день, которая способна подстраиваться под физиологические особенности тела.

Фото: лукбук бренда ZA_ZA

Дизайнер из Выборга Татьяна Александрова продемонстрирует гостям мероприятия четыре капсульные коллекции своей марки COME AMO. Одна из них — CHESS — навеяна готическими мотивами и японским минимализмом. В то же время Надежда Абзаева из Бурятии (бренд ABZAEVA) передаст традиции кочевой культуры с помощью средств современного дизайна. Она представит стеганые жилеты, дутые корсеты, фактурные жакеты с объемным рукавом и бомберы из велюрового денима с бахромой.

Наконец, в маркетах Недели моды примет участие мурманский бренд Александры Кручук Gapanovich. Компания вдохновлена традициями русского народного костюма и в том числе историей народов Севера. В новую коллекцию включены изделия из вареного хлопка, тканей из крапивы, а также женственные блузы с цветочным принтом, летящие юбки и сарафаны из батиста и фатина.

Всего в мероприятиях примут участие около 700 дизайнеров со всей России. У маркета также будет своя онлайн-площадка, некоторые участники разместят продукцию на платформе «Сделано в Москве». Неделя моды пройдет в торговых центрах «Европолис» (Ростокино), «Метрополис», «Океания», «Павелецкая Плаза», «Ривьера», «Хорошо!», «VEGAS Крокус Сити».